Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 17.05.2019 14:56
  • Son Güncelleme: 17.05.2019 14:56

Sosyal medya fenomeni hayatını kaybetti

Yüzünün şekli nedeniyle () olarak ünlenen ve sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan kedinin öldüğü açıklandı. Sahipleri tarafından twitterdan yapılan açıklamaya göre Huysuz Kedi 14 Mayıs'ta annesi Tabatha'nın kollarında hayatını kaybetti.

Sosyal medya fenomeni kedi hayatını kaybetti

Yüz ifadesi nedeniyle internet fenomeni haline gelen '' () 7 yaşında hayatını kaybetti. Sahiplerinin Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre Huysuz Kedi 14 Mayıs'ta 'annesi Tabatha'nın kollarında' öldü.

'Bazı günler diğerlerinden daha huysuzdur' başlıklı açıklamada Huysuz Kedi'nin idrar yolları enfeksiyonundan mustarip olduğu belirtildi. Açıklamada "Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insanı zor zamanlarda dahi güldürdü. Ruhu hayranları sayesinde her yerde yaşamaya devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

Huysuz Kedi'nin Instagram'da 2.4 milyon, Twitter'da da 1.5 milyon takipçisi vardı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriSosyal medya fenomeni Grumpy Cat hayatını kaybetti
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri