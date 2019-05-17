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  • 17.05.2019 14:47
  • Son Güncelleme: 17.05.2019 14:47

Son dakika: Milletvekili 'ya 'de gözaltı!

Son dakika... 'da DENK Partisi Milletvekili , 'te polisi tarafından gözaltına alındı.

Milletvekili Tunahan Kuzu'ya İsrail'de gözaltı!

DENK partisi Milletvekili , lilere destek vermek için düzenlenen etkinliğe giderken polisi tarafından gözaltına alındı.

Filistin bayrağı taşıyan Tunahan Kuzu, 'te cuma namazı sonrası, zorunlu göçün 71. yılı münasebetiyle düzenlenen "Nakba" etkinliğine katılmak için Filistin'de bulunuyordu.

İsrail polisi, Kuzu'yu etkinliğe giderken gözaltına aldı. Tunahan Kuzu'nun İsrail polisi tarafından gözaltına alındığı DENK partisi tarafından da doğrulandı.

İsrail'in 14 Mayıs 1948 yılında Filistin topraklarında kurulmasıyla birlikte milyonlarca Filistinlinin zorunlu göçe tabi tutulmasının 71.yılı münasebetiyle düzenlenen Nakba etkinliğine giderken gözaltına alınan Tunahan Kuzu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun elini sıkmadığı için dünya medyasında geniş yer almıştı.

Hollanda'da üyelerinin çoğunluğunu Türk ve göçmenlerin oluşturduğu Denk Partisi, 23 Mayıs'ta yılacak Avrupa Parlamentosu (AP) lerine hazırlanıyor, İşçi Partisinin (PvdA) entegrasyon politikasına güvenoyu vermediği için partiden ihraç edilen Türk kökenli milletvekilleri Tunahan Kuzu ve tarafından 9 Şubat 2015'te kurulan Denk Partisi, ilk defa katılacakları AP seçimleri için 3'ü Türk kökenli 14 aday göstermişti.

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