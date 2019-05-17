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  • 18.05.2019 06:41
  • Son Güncelleme: 18.05.2019 06:41

'deki lerde ölü sayısı 28'e yükseldi

'nin başkenti Bamako'da etkili olan ların yol açtığı lerde yaşamını yitirenlerin sayısının 28'e çıktığı bildirildi.

Mali'deki sellerde ölü sayısı 28'e yükseldi

Yerel basındaki haberlere göre, Bamako'da geçen perşembe gününden bu yana etkili olan lar kentin birçok bölgesinde ve taşkınlara yol açtı.

Yetkililer, sel sularına kapılan ya da taşkınların neden olduğu toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 15'ten 28'e yükseldiğini açıkladı.

Yağışlar çok sayıda ev ve iş yerine zarar verdi.

Evlerin çoğunun kerpiçten yapıldığı 'de, aşırı yağışlar ölümlere neden olabiliyor.

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