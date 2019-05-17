Fransa ve Almanya arasında büyük kriz

Avrupa'da birbirleriyle en sık görüşen liderler ama aralarındaki sorunlar artık gizlenemez boyutta. Fransa ve Almanya arasındaki politik uzlaşmazlık, Brexit'in geleceğinin tartışıldığı 10 Nisan'daki AB zirvesinde kapalı kapılar ardında yaşandı. Merkel, İngiltere'ye uzun bir ek süre verilmesini istedi, Macron bu sürenin kısa tutulmasını savundu.

Ardından Merkel'in yerine Hristiyan Demokrat Parti'nin başına geçen Annegret Kramp-Karrenbauer, Macron'un önerilerini sert eleştirdi. Macron'un "Avrupa asgari ücreti" önerisine karşı çıktı, Strasbourg'daki Avrupa Parlamentosu'nun da kapatılmasını istedi. Bu öneri, Fransa tarafında sert tepkiyle karşılandı.

Berlin yönetimi, Fransa'nın Yemen'deki operasyonu nedeniyle Suudi Arabistan'a silah satmasına karşı olduğunu açıkladı. Fransa ise Merkel'in 'Avrupa savunması' konulu toplantıya önem vermemesini eleştirdi. Merkel, AB ile ABD arasındaki serbest ticaret anlaşması görüşmelerini destekledi, Macron ise karşı çıktı.

Avrupa Parlamentosu seçimleri Macron ve Merkel'in iki rakip lider olduğunu da ortaya çıkardı. Macron, mevcut politik dengeleri sarsmak, AB'nin yapısını değiştirmek istiyor. Merkel ise seçimlerde aşırı sağ kulübün tehdidiyle karşı karşıya olan muhafazakarların gücünü korumak istiyor.

İngiltere'siz bir AB'de dengeler otomatik olarak değişecek. Yeni oluşacak Avrupa Parlamentosu'nda çoğunluğu yakalamak daha güç hale gelecek. İlk çarpışma ise Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı seçiminde yaşanacak. Bu süreçte, iki başkent arasındaki anlaşmazlıkların daha da su yüzüne çıkması bekleniyor.