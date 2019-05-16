Dubai'de küçük uçak düştü. Olay, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dubai'de yerel saat ile 19:30'da meydana geldi. Yerel medya, iki motorlu DA42 modeli küçük bir uçağın Dubai Uluslararası Havalimanı'nın yakınlarında düştüğünü; uçaktaki 2 pilot ve 2 yolcunun hayatını kaybettiğini duyurdu. Uçakta bulunan yolculardan 3'ünün İngiliz; birinin ise Güney Afrikalı olduğu belirtildi.

Yerel basın, havalimanındaki uçuşların yerel saat ile 19:36 ile 20:22 arasında durduğunu; kazanın nedeninin ise henüz belirlenemediğini duyurdu.