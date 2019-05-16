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  • 16.05.2019 22:17
  • Son Güncelleme: 16.05.2019 22:17

'de düştü: 4 ölü

yakınlarında düştü. Uçaktaki 2 pilot ve 2 yolcunun hayatını kaybettiği belirtildi.

Dubai'de uçak düştü!

'de düştü. Olay, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dubai'de yerel saat ile 19:30'da meydana geldi. Yerel medya, iki motorlu DA42 modeli küçük bir uçağın 'nın yakınlarında düştüğünü; uçaktaki 2 pilot ve 2 yolcunun hayatını kaybettiğini duyurdu. Uçakta bulunan yolculardan 3'ünün İngiliz; birinin ise Güney Afrikalı olduğu belirtildi.

Yerel basın, havalimanındaki uçuşların yerel saat ile 19:36 ile 20:22 arasında durduğunu; kazanın nedeninin ise henüz belirlenemediğini duyurdu.

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