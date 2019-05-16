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  • 16.05.2019 22:23
  • Son Güncelleme: 16.05.2019 22:23

'den Türk pilotların eğitimi açıklaması!

, ’nin ’dan S-400 hava savunma sistemini alma niyetine rağmen Türk pilotlara verilen eğitimine devam ettiğini belirtti.

ABD'den Türk pilotların F-35 eğitimi açıklaması!

, Wilson, "Luke hava üssünde (Arizona) Türk pilotlara eğitim vermeye devam ediyoruz. Ancak, ve benzeri savaş uçaklarına zarar vermek için geliştirilen S-400'e sahip bir ülkeye bu uçakları teslim edebileceğimizi düşünmüyoruz" dedi.

"DİPLOMATLARIMIZ ÇALIŞIYOR"
'nin S-400 alımından vazgeçmesini umduğunu dile getiren Wilson, "Diplomatlarımız bu konu üzerinde çalışıyor" dedi.

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