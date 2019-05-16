ABD'den Türk pilotların F-35 eğitimi açıklaması!

ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Heather Wilson, Wilson, "Luke hava üssünde (Arizona) Türk pilotlara eğitim vermeye devam ediyoruz. Ancak, F-35 ve benzeri savaş uçaklarına zarar vermek için geliştirilen S-400'e sahip bir ülkeye bu uçakları teslim edebileceğimizi düşünmüyoruz" dedi.

"DİPLOMATLARIMIZ ÇALIŞIYOR"

Türkiye'nin S-400 alımından vazgeçmesini umduğunu dile getiren Wilson, "Diplomatlarımız bu konu üzerinde çalışıyor" dedi.