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  • 15.05.2019 10:38
  • Son Güncelleme: 15.05.2019 11:51

Son dakika: 'dan açıklaması: Erteleme söz konusu değil

Son dakika... Devlet Başkanı 'in Dış Politika Yardımcısı , füze savunma sistemlerinin 'ye tesliminin ertelenmesinin söz konusu olmadığını açıkladı.

Rusya'dan S-400 açıklaması

Devlet Başkanı 'in Dış Politika Yardımcısı , ABD Mike Pompeo ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında yapılan görüşme sonrası basına açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin soruları üzerine füze savunma sistemlerinin 'ye tesliminin ertelenmesinin söz konusu olmadığını belirten Ushakov, "Genel olarak biliyoruz ki Amerikalılar, S-400 füze sistemlerinin Türkiye'ye teslim edilmesinin ertelenmesi konusunda ısrar ediyor. Ama bana öyle geliyor ki aylar önce yaptığımız anlaşma aktif bir şekilde uygulanmaya başlanıyor. Şu anda bir erteleme yok" dedi.

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