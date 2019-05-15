Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Dış Politika Yardımcısı Yuri Ushakov, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında yapılan görüşme sonrası basına açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin soruları üzerine S-400 füze savunma sistemlerinin Türkiye'ye tesliminin ertelenmesinin söz konusu olmadığını belirten Ushakov, "Genel olarak biliyoruz ki Amerikalılar, S-400 füze sistemlerinin Türkiye'ye teslim edilmesinin ertelenmesi konusunda ısrar ediyor. Ama bana öyle geliyor ki aylar önce yaptığımız anlaşma aktif bir şekilde uygulanmaya başlanıyor. Şu anda bir erteleme yok" dedi.