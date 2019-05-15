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  • 15.05.2019 14:34
  • Son Güncelleme: 15.05.2019 16:33

Son dakika: ABD'nin ardından da 'taki askeri faaliyetlerini askıya aldı

ABD , acil durumlarda görevli kişiler dışındaki bütün çalışanlarının 'tan çekilmesi emrini verdi. ABD Dışişleri'nin flaş açıklamasının ardından, da harekete geçti. Alman Ordusunun, Irak'taki tatbikatlarını durdurduğu açıklandı. Gerekçe olarak, artan bölgesel gerilim gösterildi. Gelen son dakika bilgisine göre, Hollanda da Irak'taki hükümet faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu

ABD'den sonra Almanya'da harekete geçti!

Alman Silahlı Kuvvetleri, 'taki eğitim operasyonlarını bölgede yükselen tansiyon gerekçesiyle askıya aldı.

ABD'DEN "ÜLKEYİ TERK EDİN" EMRİ
Washington, kritik durumlarda görevli kişiler dışındaki bütün ABD Dışişleri çalışanlarının Irak'tan ayrılacağını bugün duyurmuştu. ve 'deki ABD diplomatik temsilciliklerinde çalışanların ülkeyi terk etmeleri emredildi. İki temsilcilikte de normal vize işlemleri askıya alınıyor.

ABD'nin Irak Büyükelçiliği, Pazar akşamı Twitter'dan yaptığı duyuruda, "bölgede artan gerginlik" nedeniyle, vatandaşlarının ülkeye gelmemesi tavsiyesinde bulunmuştu.

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