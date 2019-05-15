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  • 15.05.2019 10:57
  • Son Güncelleme: 15.05.2019 14:28

Son dakika: , 'tan çekilme emri verdi!

, acil durumlarda görevli kişiler dışındaki bütün çalışanlarının 'tan çekilmesi emrini verdi. ABD Dışişleri'nin flaş açıklamasının ardından, Almanya da harekete geçti. Alman Ordusunun, Irak'taki tatbikatlarını durdurduğu açıklandı. Gerekçe olarak, artan bölgesel gerilim gösterildi.

ABD, Irak'tan çekilme emri verdi!

Flaş açıklama, Dışişleri'nden geldi. Yeni açıklanan karara göre, acil durumlarda görevli kişiler dışındaki bütün ABD Dışişleri çalışanları, 'tan ayrılacak.

"ÜLKEYİ TERK EDİN" EMRİ
ve 'deki ABD diplomatik temsilciliklerinde çalışanların ülkeyi terk etmeleri emredildi.

İki temsilcilikte de normal vize işlemleri askıya alınıyor.

TWITTER'DAN DUYURMUŞTU
ABD'nin Irak Büyükelçiliği, Pazar akşamı Twitter'dan yaptığı duyuruda, "bölgede artan gerginlik" nedeniyle, vatandaşlarının ülkeye gelmemesi tavsiyesinde bulunmuştu.

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