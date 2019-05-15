Flaş açıklama, ABD Dışişleri'nden geldi. Yeni açıklanan karara göre, acil durumlarda görevli kişiler dışındaki bütün ABD Dışişleri çalışanları, Irak'tan ayrılacak.
"ÜLKEYİ TERK EDİN" EMRİ
Bağdat ve Erbil'deki ABD diplomatik temsilciliklerinde çalışanların ülkeyi terk etmeleri emredildi.
İki temsilcilikte de normal vize işlemleri askıya alınıyor.
TWITTER'DAN DUYURMUŞTU
ABD'nin Irak Büyükelçiliği, Pazar akşamı Twitter'dan yaptığı duyuruda, "bölgede artan gerginlik" nedeniyle, vatandaşlarının ülkeye gelmemesi tavsiyesinde bulunmuştu.
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