Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 16.05.2019 01:35
  • Son Güncelleme: 16.05.2019 01:38

'ta

ABD'nin kentinde bir , Hudson Nehri'ne düştü. Helikopterin ğü anlar amatör kameralarca kaydedildi.

Helikopter nehre düştü!

Korkunç olay, şehrinin 5 ana bölgesinden biri olan Manhattan'da meydana geldi. İtfaiye yetkilileri, Bell 206 tipi in yerel saatle 14:30'da nehire düştüğünü, 35 yaşındaki pilotun sağ olarak kurtarıldığını duyurdu.

New York Polis Departmanı, helikopterin Manhattan'ın batı yakasındaki bir piste iniş yapmak isterken, ğünü; kazanın nedeninin araştırıldığını duyurdu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriNew York'ta helikopter nehre düştü
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri