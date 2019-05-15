Daha öncede yaptığı yardımlarla herkesin takdirini toplayan dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, bir kez daha gönülleri fethetti.

Kariyerine İtalyan ekiplerinden Juventus'da devam eden Portekizli yıldız Ronaldo, Ramazan ayında da Filistin'i unutmadı.

1 MİLYON 500 BİN EURO BAĞIŞLADI

Daha önce özellikle Filistinli çocuklar için yaptığı bağışlarla takdir gören Portekizli yıldız, Ramazan ayı dolayısıyla Filistin'e iftar yemekleri için 1 milyon 500 bin euro bağışladı.

RONALDO'DAN FİLİSTİN'E ÖZEL İLGİ

2012 yılında Altın Ayakkabı ödülünün açık arttırmada satılmasına izin veren Ronaldo, buradan elde edilen 1.5 milyon euroluk gelirin Filistinli çocuklara verilmesini sağlamıştı. Yıldız isim bununla birlikte 2013 yılında İsrail'le oynadıkları maçta formasını rakip takım oyuncusuna vermemişti.