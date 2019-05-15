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  • 16.05.2019 06:46
  • Son Güncelleme: 16.05.2019 06:46

'e iftar yemekleri için 1.5 milyon euro bağışladı

'un Portekizli oyuncusu Ronaldo'nun, nedeniyle 'e iftar yemekleri için 1.5 milyon euro bağışladığı ifade edildi.

Ronaldo Filistin'i unutmadı!

Daha öncede yaptığı yardımlarla herkesin takdirini toplayan dünyaca ünlü futbolcu , bir kez daha gönülleri fethetti.

Kariyerine İtalyan ekiplerinden 'da devam eden Ronaldo, nda da 'i unutmadı.

1 MİLYON 500 BİN EURO BAĞIŞLADI
Daha önce özellikle Filistinli çocuklar için yaptığı bağışlarla takdir gören Portekizli yıldız, Ramazan ayı dolayısıyla Filistin'e iftar yemekleri için 1 milyon 500 bin euro bağışladı.

RONALDO'DAN FİLİSTİN'E ÖZEL İLGİ
2012 yılında Altın Ayakkabı ödülünün açık arttırmada satılmasına izin veren Ronaldo, buradan elde edilen 1.5 milyon euroluk gelirin Filistinli çocuklara verilmesini sağlamıştı. Yıldız isim bununla birlikte 2013 yılında 'le oynadıkları maçta formasını rakip takım oyuncusuna vermemişti.

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