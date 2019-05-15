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  • 16.05.2019 07:09
  • Son Güncelleme: 16.05.2019 07:09

'li heykeltraş 'un ''Tavşan'' heykeli rekor fiyata satıldı

'un ''Tavşan'' isimli paslanmaz çelikten yapılan ve 91,1 milyon dolara satılan heykeli, hayattaki bir sanatçıya ait en yüksek fiyatla satılan eser oldu

Tavşan deyip geçmeyin! Tam 91,1 milyon dolar

'li heykeltraş 'un ''Tavşan'' isimli paslanmaz çelikten yapılan heykeli 91,1 milyon dolara rekor fiyata satıldı.

Koons'un tavşan figürlü heykeli, Christie's müzayede evince 'ta açık artırmaya sunuldu.

''Tavşan'' isimli paslanmaz çelikten yapılan ve 91,1 milyon dolara rekor fiyata satılan heykel, hayattaki bir sanatçıya ait en yüksek fiyatla satılan eser oldu.

ABD'li heykeltraş Koons'un ''Tavşan'' heykeli, İngiliz ressam David Hockney'in "Sanatçının Portresi (Havuzda İki Figür)" adlı tablosunun rekorunu elinden almış oldu.

Hockney'in tablosu geçen Kasım ayında 90,3 milyon dolara satılmış ve hayattaki bir sanatçıya ait en yüksek fiyatla satılan eser olmuştu.

Jeff Koons'un 1986 yılında yaptığı ''Tavşan'' heykeli Christie's müzayede evi tarafından 20. yüzyıl sanatının ''en ikonik'' eserlerinden biri olarak tanımlanıyor.

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