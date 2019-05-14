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  • 14.05.2019 13:56
  • Son Güncelleme: 14.05.2019 14:14

Son dakika: 'da drone saldırısı

Son dakika... , ülkedeki 2 pompa istasyonuna drone saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Suudi Arabistan'da drone saldırısı

Enerji Bakanı Halid el-Falih, Doğu-Batı boru hattındaki 2 petrol pompa istasyonunun patlayıcı ile donatılmış insansız hava araçları ile hedef alındığını açıkladı. Bakan el-Falih, saldırıyı terör olarak niteledi.

Bakan el-Falih, saldırı sebebiyle oluşan hasarın giderildiğini söyledi.

Yemen'de İran destekli Husilerin yayın kuruluşu olduğu bilinen bir televizyon kanalında, bu sabah saatlerinde Suudi Arabistan'a ait bazı tesislere saldırı düzenlendiği duyurulmuştu.

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