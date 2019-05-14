Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih, Doğu-Batı petrol boru hattındaki 2 petrol pompa istasyonunun patlayıcı ile donatılmış insansız hava araçları ile hedef alındığını açıkladı. Bakan el-Falih, saldırıyı terör olarak niteledi.

Bakan el-Falih, saldırı sebebiyle oluşan hasarın giderildiğini söyledi.

Yemen'de İran destekli Husilerin yayın kuruluşu olduğu bilinen bir televizyon kanalında, bu sabah saatlerinde Suudi Arabistan'a ait bazı tesislere saldırı düzenlendiği duyurulmuştu.