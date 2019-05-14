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  • 14.05.2019 16:45
  • Son Güncelleme: 14.05.2019 17:07

: 'de 7,5 büyüklüğünde

haberine göre Asya ülkesi 'de 7,5 büyüklüğünde bir meydana geldi. Deprem sonrası can ve mal kaybı ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.

Asya ülkesinde şiddetli deprem

Pasifik'teki ada ülkesi 'de 7,5 büyüklüğünde meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Kokopo şehrinin 45 kilometre kuzeydoğusu olan 7,5 büyüklüğündeki depremin, yerin 10 kilometre altında gerçekleştiğini duyurdu.

Depremin ardından bölgede tsunami uyarısı yapıldı.

Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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