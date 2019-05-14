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  • 14.05.2019 22:13
  • Son Güncelleme: 14.05.2019 22:13

Putin'den Trump mesajı! İlişkilerin normalleşmesini istediği izlenimini aldım

Devlet Başkanı , Dışişleri Bakanı Pompeo ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede, “ABD Başkanı Trump ile birkaç gün önce telefonda görüştüğümde, Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerin normale dönmesini istediği izlenimini aldım” ifadelerini kullandı.

Putin'den flaş Trump açıklaması!

'da yerel medya, Rusya Devlet Başkanı 'in, Dışişleri Bakanı Pompeo ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı ortak görüşmede, "Bildiğiniz gibi birkaç gün önce ABD Başkanı ile telefonda görüştüm. ABD Başkanı'nın, Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ve sorunların ortak şekilde çözülmesini istediği izlenimini aldım. Normalleşmeyi biz de istiyoruz" dediğini duyurdu.

"SEÇİMLERE MOSKOVA'DAN MÜDAHALE EDİLMESİNİ İSTEMİYORUZ"
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun görüşmede, Washington'un, 2020'de ABD'de yapılacak seçimlere herhangi bir Moskova müdahalesi istemediğini söylediği belirtilirken; Putin'in ise ABD'de yapılan seçimlere Rusya'dan herhangi bir şekilde müdahale edilmediğini söylediği vurgulandı.

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