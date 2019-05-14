KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar'ı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Akıncı, Dörtlü koalisyon hükumetinin Başbakanı Tufan Erhürman'ın istifa etmesinin ardından Tatar'i hükümeti oluşturmakla görevlendirdi. Tatar'ın anayasa gereği 15 gün içinde hükümeti oluşturması, aksi halde görevi iade etmesi gerekiyor.
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, burada yaptığı açıklamada siyasi partilerle yaptığı görüşmelerin neticesinde hükumet kurma görevini, KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde oy çoğunluğu olan Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar'ın üstlenmesi kanaatine vardığını söyledi. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar burada yaptığı konuşmada parti Meclisini ve millet vekillerini bu akşam toplayacağını ve hafta sonuna kadar bu süreci en iyi şekilde yönetmek istediklerini belirterek hükumet boşluğunun en erken zamanda çözmek istediklerini söyledi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ocak 2018'de yapılan milletvekilliği erken genel seçimlerinde Cumhuriyet Meclisi'ne 6 parti temsil hakkı kazanmıştı. Seçimlerde Ulusal Birlik Partisi (UBP) 21, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 12, Halkın Partisi (HP) 9, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) 3, Demokrasi Partisi (DP) 3 ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 2 milletvekili meclise girmeye hak kazanmıştı.
ERSİN TATAR KİMDİR?
1960 yılında Lefkoşa'da dünyaya gelen Ersin Tatar, ilk ve orta öğrenimini Kıbrıs'ta, üniversite eğitimini ise İngiltere'nin Cambridge Üniversitesi'nde ekonomi ve finans konusunda tamamladı. 1982 yılındaki mezuniyetini takiben 1986 yılına kadar dünyanın en önemli denetim ve mali müşavirlik şirketi kabul edilen Price Waterhouse şirketinin İngiltere'deki merkez ofisinde çalıştı. Gerekli sınavları tamamladıktan sonra Chartered Accountant (Mali Müşavir) ünvanını da aldı. 1986-90 yılları arasında İngiltere'de Polly Peck firmasında, 1990-92 yılları arasında da Ankara'da FMC-Nurol Savunma Sanayi A.Ş'de Finans Müdürü olarak yöneticilik yapan Ersin Tatar, 1992-2001 yılları arasında ise İstanbul'da Show TV'de Mali İşler Koordinatörlüğü görevini yürütmüştür. Medyanın demokrasilerdeki büyük önemini dikkate alan Tatar, 1996 yılında KKTC'nin ilk özel televizyon kanalı olan "Kanal T"nin kuruculuğunu yapmıştır. Uluslararası bilgi ve deneyimini kendi ülkesine aktarma misyonu ile hareket eden Tatar, KKTC'ye dönüşü ile birlikte aktif politikaya UBP'de 2003 yılında başlamıştır. UBP'nin yönetim kademelerinde üstlendiği görevleri müteakip 19 Nisan 2009 Erken Genel Seçimlerinde UBP Lefkoşa Milletvekili seçilmiştir. 2009 yılında işbaşına gelen UBP Hükümeti'nde Maliye Bakanlığını üstlenen Tatar, 2013 ve 2018 yıllarında yapılan milletvekilliği seçimlerinde yeniden milletvekili seçilmiştir. Bu dönemde Meclis'te Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanlığı yapmıştır. Tatar, aktif politikanın yanı sıra pek çok sivil toplum kuruluşu, dernek ve kulüpte de başkanlık görevi üstlenmiştir. Bu bağlamda, 1997-2001 yılları arasında İstanbul Kıbrıs Türk Kültür Derneği Başkanlığı, 2001-2003 yılları arasında da Yenicami Ağdelen Spor Kulübü (YAK) başkanlığı yapmıştır. Ersin Tatar evli ve iki çocuk babasıdır.
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, burada yaptığı açıklamada siyasi partilerle yaptığı görüşmelerin neticesinde hükumet kurma görevini, KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde oy çoğunluğu olan Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar'ın üstlenmesi kanaatine vardığını söyledi. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar burada yaptığı konuşmada parti Meclisini ve millet vekillerini bu akşam toplayacağını ve hafta sonuna kadar bu süreci en iyi şekilde yönetmek istediklerini belirterek hükumet boşluğunun en erken zamanda çözmek istediklerini söyledi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ocak 2018'de yapılan milletvekilliği erken genel seçimlerinde Cumhuriyet Meclisi'ne 6 parti temsil hakkı kazanmıştı. Seçimlerde Ulusal Birlik Partisi (UBP) 21, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 12, Halkın Partisi (HP) 9, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) 3, Demokrasi Partisi (DP) 3 ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 2 milletvekili meclise girmeye hak kazanmıştı.
ERSİN TATAR KİMDİR?
1960 yılında Lefkoşa'da dünyaya gelen Ersin Tatar, ilk ve orta öğrenimini Kıbrıs'ta, üniversite eğitimini ise İngiltere'nin Cambridge Üniversitesi'nde ekonomi ve finans konusunda tamamladı. 1982 yılındaki mezuniyetini takiben 1986 yılına kadar dünyanın en önemli denetim ve mali müşavirlik şirketi kabul edilen Price Waterhouse şirketinin İngiltere'deki merkez ofisinde çalıştı. Gerekli sınavları tamamladıktan sonra Chartered Accountant (Mali Müşavir) ünvanını da aldı. 1986-90 yılları arasında İngiltere'de Polly Peck firmasında, 1990-92 yılları arasında da Ankara'da FMC-Nurol Savunma Sanayi A.Ş'de Finans Müdürü olarak yöneticilik yapan Ersin Tatar, 1992-2001 yılları arasında ise İstanbul'da Show TV'de Mali İşler Koordinatörlüğü görevini yürütmüştür. Medyanın demokrasilerdeki büyük önemini dikkate alan Tatar, 1996 yılında KKTC'nin ilk özel televizyon kanalı olan "Kanal T"nin kuruculuğunu yapmıştır. Uluslararası bilgi ve deneyimini kendi ülkesine aktarma misyonu ile hareket eden Tatar, KKTC'ye dönüşü ile birlikte aktif politikaya UBP'de 2003 yılında başlamıştır. UBP'nin yönetim kademelerinde üstlendiği görevleri müteakip 19 Nisan 2009 Erken Genel Seçimlerinde UBP Lefkoşa Milletvekili seçilmiştir. 2009 yılında işbaşına gelen UBP Hükümeti'nde Maliye Bakanlığını üstlenen Tatar, 2013 ve 2018 yıllarında yapılan milletvekilliği seçimlerinde yeniden milletvekili seçilmiştir. Bu dönemde Meclis'te Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanlığı yapmıştır. Tatar, aktif politikanın yanı sıra pek çok sivil toplum kuruluşu, dernek ve kulüpte de başkanlık görevi üstlenmiştir. Bu bağlamda, 1997-2001 yılları arasında İstanbul Kıbrıs Türk Kültür Derneği Başkanlığı, 2001-2003 yılları arasında da Yenicami Ağdelen Spor Kulübü (YAK) başkanlığı yapmıştır. Ersin Tatar evli ve iki çocuk babasıdır.
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