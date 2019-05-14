İngiliz hükümeti parlamentoda daha önce 3 kez reddedilen Brexit anlaşmasını haziran ayının ilk haftası yeniden milletvekillerinin oyuna sunacağını bildirdi.
Başbakanlık ofisi "10 Numara"dan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Theresa May'in bu akşam ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ile bir araya geldiği belirtildi.
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