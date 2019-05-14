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  • 15.05.2019 00:00
  • Son Güncelleme: 15.05.2019 00:00

İngiliz hükümeti anlaşmasını haziran ayında oya sunacak

Hükümet parlamentoda daha önce 3 kez reddedilen anlaşmasını haziranın ilk haftası yeniden milletvekillerinin oyuna sunacağını açıkladı.

Brexit için kritik tarih açıklandı

İngiliz hükümeti parlamentoda daha önce 3 kez reddedilen Brexit anlaşmasını haziran ayının ilk haftası yeniden milletvekillerinin oyuna sunacağını bildirdi.

Başbakanlık ofisi "10 Numara"dan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Theresa May'in bu akşam ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ile bir araya geldiği belirtildi.

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