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Gizemli kadın patron çıktı!

Gizemli kadın patron çıktı!
'de sahasında ağırladığı Wolverhampton'ı 2-0 yenmesine rağmen şampiyonluğu son maçta 1 puanla 'ye kaptıran buruk bir sevinç yaşadı. Şampiyonlar Ligi finali öncesi 97 puan toplamanın gururunu yaşayan oyuncular Anfield Stadyumu'nun yeşil zemininde taraftarla vedalaştı. Yıldız isimlerle birlikte yeşil zemine inen pembe elbiseli kadının kimliği merak uyandırdı. Sahaya giren isimli kadının Liverpool'un patronu, ünlü iş adamı John William Henry'nin karısı olduğu ortaya çıktı. ABD'de The Boston Globe isimli gazetenin sahibi olan Linda, aynı zamanda ünlü bir yatırımcı. Yaş farkı (30) dolayısıyla ailesinin ilişkilerini onaylamamasına karşın Linda, 2008'de tanıştığı Henry ile ertesi sene evlendi.



Linda Pizzuti Henry'nin çok önemli spor yatırımları olduğu belirtildi.

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