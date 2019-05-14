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  • 14.05.2019 11:22
  • Son Güncelleme: 14.05.2019 11:49

Bataktaki 'ı Çipras'ın tehdidi güldürdü: 'ye uygularız

'nin 'de haklarını koruyarak doğalgaz ve arama çalışmalarına devam etmesi Yunan Aleksis Çipras'ın sinirlerini bozdu. Ülkesi de olan Çipras, Türkiye'yi la tehdit etmeye kalkarak kendisine güldürdü.

Bataktaki ülkenin başbakanı güldürdü

kendi haklarını koruyarak 'de ve doğalgaz aramaya devam ediyor. Bu durum ve 'da büyük rahatsızlığa yol açıyor.

Rumların ve Yunanistan'ın ve ABD'ye yaptığı şikayetler de sonuç vermedi. Türkiye kim karşı çıkarsa çıksın Fatih ve Oruç Reis'le bölgede çalışmalarını devam ettireceğini açıkladı.

ÇİPRAS'IN TEHDİDİ GÜLDÜRDÜ
Yunanistan ı Alexis Çipras, doğalgaz aramaya devam etmesi halinde Türkiye'ye ların uygulanacağını söyledi.

Alpha haber ajansına konuşan Çipras, "Eğer bu strateji devam ederse, finansal tedbirler ve yaptırımlar olabilir. Bu uygulamalara devam etmek yerine Türkiye, uluslararası hukuka ve anlaşmalara saygı göstermeli, diyalog masasına oturmalı." dedi.

YUNANİSTAN İLE HAYATİ BİR ALIŞVERİŞİMİZ YOK
Yunanistan'ın Türkiye'ye uygulayabileceği ekonomik yaptırımın ne olduğu merak ediliyor. Zira yaşayan Yunanistan'ın halihazırda Türkiye'ye sağladığı hayati bir kaynak yok.

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