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  • 13.05.2019 12:48
  • Son Güncelleme: 13.05.2019 12:48

kurucusu Julian hakkında tecavüz soruşturması

, kurucusu Julian hakkındaki tecavüz dosyasını yeniden açtığını bildirdi.

Assange'a bir şok daha!

Julian 'ın 'in başkenti Stockholm'de iki kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle açılan davalar 2015 ve 2017 yıllarında zamanaşımı nedeniyle düşürülmüştü.

Assange bu davalar nedeniyle İsveç'te yargılanmamak için 2012'de Ekvador Büyükelçiliği'ne sığınmıştı.

'de tutuklu bulunan kurucusu Julian Assange hakkındaki tecavüz dosyası İsveç'te yeniden açılacak.

İsveçli savcılar, Wikileaks'in kurucusuna yönelik dosyayı kurbanların talepleri doğrultusunda yeniden açtıklarını ifade etti.

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