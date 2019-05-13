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  • 13.05.2019 21:20
  • Son Güncelleme: 13.05.2019 21:30

nerenin başkentidir? ?

Pazartesi ve cumartesi akşamları izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda özetle " nerenin başkentidir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

Wellington nerenin başkentidir?

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken bir soru soruldu. Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya " nerenin başkentidir?" sorusu yönetildi. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışmasının izleyicileri şimdi bu soruya yanıt arıyor. İşte merakla araştırılan sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: dir?

Cevap: YENİ ZELANDA

WELLİNGTON HAKKINDA

Wellington Yeni Zelanda'nın başkenti, ülkenin en büyük ikinci yerleşim birimi ve Okyanusya'daki en kalabalık başkenttir. Yeni Zelanda'yı oluşturan adalardan Kuzey Adası'nın güney ucunda, ülkenin coğrafi merkezine yakın bir noktada yer alır.

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