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  • 14.05.2019 07:17
  • Son Güncelleme: 14.05.2019 07:38

Son dakika: 'de iki deniz uçağı çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

'nin eyaletinde cruise gemisi yolcularını taşıyan iki deniz uçağının çarpışması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

İki deniz uçağı çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, 'nın güneydoğusunda cruise gemisi yolcularını taşıyan iki deniz uçağı havada çarpıştı.

1'i pilot 4'ü yolcu 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 10 kişinin yaralandığı kazada, 1 kişiden ise hala haber alınamıyor.

Sağlık yetkililileri, yaralılardan bir kişinin durumunun ağır olduğunu kaydetti.

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