Pakistan'da bir makette henüz bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi.

Yerel medya, Pakistan'ın Ketta şehrinde bulunan bir markette patlama meydana geldiğini duyurdu. Patlamada, 1 polis hayatını kaybederken; 10 kişinin yaralandığı ve çevre hastanelere sevk edildiği belirtildi. Patlamanın nedeni henüz belirtilmedi. Patlama sonrası olay yerine çok sayıda polis ve ambulansın sevk edildiği; polisin ise olay yerini kordon altına aldığı duyuruldu.

İKİ HAFTADA 4 SALDIRI

Patlama, Gvadar'da yer alan Pearl Continental oteline yapılan saldırıdan iki gün sonra gerçekleşti. Yerel medya, bu patlama ile birlikte, son iki haftada 4 saldırı gerçekleştiğine dikkat çekti.