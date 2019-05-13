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  • 13.05.2019 20:07
  • Son Güncelleme: 13.05.2019 20:07

'da a! ölü ve yaralılar var

’da bir markette a meydana geldi. Patlamada, 1 polis hayatını kaybederken; 10 kişi ise yaralandı. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

Pakistan'da patlama!

'da bir makette henüz bilinmeyen bir sebeple a meydana geldi.
Yerel medya, Pakistan'ın Ketta şehrinde bulunan bir markette patlama meydana geldiğini duyurdu. Patlamada, 1 polis hayatını kaybederken; 10 kişinin yaralandığı ve çevre hastanelere sevk edildiği belirtildi. Patlamanın nedeni henüz belirtilmedi. Patlama sonrası olay yerine çok sayıda polis ve ambulansın sevk edildiği; polisin ise olay yerini kordon altına aldığı duyuruldu.

İKİ HAFTADA 4 SALDIRI
Patlama, Gvadar'da yer alan Pearl Continental oteline yapılan saldırıdan iki gün sonra gerçekleşti. Yerel medya, bu patlama ile birlikte, son iki haftada 4 saldırı gerçekleştiğine dikkat çekti.

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