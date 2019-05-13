Şimdiye kadar üretilen en hızlı 'mermi tren'in 3 yıl sürecek testlerine Japonya'da başlandı. Japonya, 400 km/s hıza erişebilen dünyanın en hızlı "mermi tren"i Shinkansen serisi trenin ALFA-X versiyonunun testlerine geçtiğimiz hafta başladı.
Şimdiye kadar üretilen en hızlı 'mermi tren'in 3 yıl sürecek testlerine Japonya'da başlandı. Japonya, 400 km/s hıza erişebilen dünyanın en hızlı "mermi tren"i Shinkansen serisi trenin ALFA-X versiyonunun testlerine geçtiğimiz hafta başladı.
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