Şimdiye kadar üretilen en hızlı 'mermi tren'in 3 yıl sürecek testlerine Japonya'da başlandı. Japonya, 400 km/s hıza erişebilen dünyanın en hızlı "mermi tren"i Shinkansen serisi trenin ALFA-X versiyonunun testlerine geçtiğimiz hafta başladı.