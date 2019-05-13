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  • 13.05.2019 22:39
  • Son Güncelleme: 13.05.2019 23:14

, dünyanın en hızlı "mermi tren"i Shinkansen serisi trenin versiyonunun testlerine başladı

, 400 km/s hıza erişebilen dünyanın en hızlı "mermi tren"i Shinkansen serisi trenin versiyonunun testlerine geçtiğimiz hafta başladı. 2030 yılında operasyonel yetkinliğini tamamlayıp hizmet vermesi beklenen trenin, ulaşacağı ilk hız ortalaması olan 360 km/s ile 'in rekortmen treni Fuxing'i de geride bırakması bekleniyor.

Şimdiye kadar üretilen en hızlı 'mermi tren'in 3 yıl sürecek testlerine Japonya'da başlandı. Japonya, 400 km/s hıza erişebilen dünyanın en hızlı "mermi tren"i Shinkansen serisi trenin ALFA-X versiyonunun testlerine geçtiğimiz hafta başladı.

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