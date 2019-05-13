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  • 14.05.2019 01:49
  • Son Güncelleme: 14.05.2019 01:49

Çavuşoğlu'ndan 'deki caminin kundaklanmasına tepki

Çavuşoğlu, "'nin şehrinde 'nin ramazan ayında kundaklanması, ." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'den ABD'deki caminin kundaklanmasına tepki

Çavuşoğlu, "'nin şehrinde 'nin ramazan ayında kundaklanması, ." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, New Haven şehrindeki Diyanet Camisi'nin kundaklanmasına tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, paylaşımında "ABD'nin NewHaven şehrinde Diyanet Camisi'nin ramazan ayında kundaklanması, dünyada artan İslam düşmanlığının yeni örneği. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Bu alçak saldırıyı yapanlar bir an önce bulunup cezalandırılmalı. İslam karşıtlığı ve ırkçılıkla topyekun mücadele etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

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