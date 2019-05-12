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  • 13.05.2019 02:01
  • Son Güncelleme: 13.05.2019 09:35

'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, katıldığı programda 'cü hain Orhan İnandı'nın olduğunu görünce iftarı terk etti

'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, katıldığı iftara 'cü hainlerin de davet edildiğini öğrenince programı terk etti. Cengiz Kamil Fırat, "Siz buraya FETÖ terör örgütünün başını nasıl çağırırsınız? Ya Türkiye'yi ya da terör örgütünü seçersiniz. Benim için müftülük bitmiştir." diyerek tepki gösterdi.

'Teröristle aynı masaya oturmam' diyerek iftarı terk etti

'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, 'da 'cü hainlerin ortak edildiği tezgahı bozdu. Bişkek Müftülüğü tarafından iftar programına katılan Cengiz Kamil Fırat, davete FETÖ'cü hain Orhan İnandı'nın katıldığını gördü. Kılıç bu durum üzerine, 'Teröristlerle aynı masaya oturmam' diyerek, iftarı terk etti.

SERT TEPKİ GÖSTERDİ
Cengiz Kamil Fırat programı terk ederken, "Biz burada 35 milyon dolara camii yaptıralım, siz bizi teröristlerle aynı masaya oturtacaksınız. Siz buraya FETÖ terör örgütünün başını nasıl çağırırsınız? Ramazan bu, Ramazan da bu yapılır mı? Ya Türkiye'yi ya da terör örgütünü seçersiniz. Benim için müftülük bitmiştir. Türkiye Cumhuriyeti ile teröristi aynı yere koyuyorsunuz. Bu insan Müslüman değil. Ben şimdi söyleyeceğim" dedi.

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