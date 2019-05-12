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  • 13.05.2019 01:06
  • Son Güncelleme: 13.05.2019 01:06

'da kabileler çatıştı: 7 ölü, 22 yaralı

'ın doğusundaki Kadarif eyaletinde iki kabile arasında çıkan çatışmada 7 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

Sudan'da kabileler çatıştı: Çok sayıda ölü var

resmi haber ajansının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, iki kabile arasında cumartesi günü başlayan anlaşmazlık çatışmaya dönüştü. Olaylarda şu ana kadar 7 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Polisin müdahalesinin ardından olaylar kontrol altına alındı.

Sudan'da rejim karşıtı gösterilerin organizatörü Sudan Meslek Odaları'ndan (SPA) yapılan yazılı açıklamada ise olayın içme suyundaki yetersizlik sebebiyle çıktığı belirtilerek, "karşıt devrimciler" olarak adlandırılan bazı kişiler halka su ulaşmasını engellemekle suçlandı.

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