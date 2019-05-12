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Son dakika: Panama'da şiddetli deprem! İşte son depremler...
Son dakika... Panama'nın batısındaki David kenti yakınlarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ölü veya yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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