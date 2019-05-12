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  • 12.05.2019 22:37
  • Son Güncelleme: 12.05.2019 22:46

Son dakika: 'da şiddetli deprem! İşte son depremler...

Son dakika... 'nın batısındaki David kenti yakınlarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ölü veya yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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