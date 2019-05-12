Panama'nın David kentinde 6.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Deprem açıklanan verilere göre yerin 37 km derinliğinde gerçekleşti.
Depremde ölü veya yaralı olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.
Panama'nın David kentinde 6.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Deprem açıklanan verilere göre yerin 37 km derinliğinde gerçekleşti.
Depremde ölü veya yaralı olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.