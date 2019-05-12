AA muhabirinin Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, başkentte bir Türk mühendisin aracına yerleştirilen bomba infilak etti.

Türk vatandaşı patlama sonrası yaralı olarak kaldırıldığı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SALDIRIYI EŞ-ŞEBAB ÜSTLENDİ

Somali emniyeti saldırıya dair araştırma başlattı; Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği de süreci yakından takip ediyor.

Düzenlenen saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.