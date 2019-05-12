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  • 12.05.2019 20:43
  • Son Güncelleme: 12.05.2019 21:16

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'nin başkenti Mogadişu'da bir e aracına bomba yerleştirilerek gerçekleştirildi. Türk mühendis yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Türk mühendise suikast!

AA muhabirinin Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, başkentte bir in aracına yerleştirilen bomba infilak etti.

Türk vatandaşı patlama sonrası yaralı olarak kaldırıldığı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SALDIRIYI EŞ-ŞEBAB ÜSTLENDİ

emniyeti saldırıya dair araştırma başlattı; Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği de süreci yakından takip ediyor.

Düzenlenen saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

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