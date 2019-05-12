AA muhabirinin Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, başkentte bir Türk mühendisin aracına yerleştirilen bomba infilak etti.
Türk vatandaşı patlama sonrası yaralı olarak kaldırıldığı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
SALDIRIYI EŞ-ŞEBAB ÜSTLENDİ
Somali emniyeti saldırıya dair araştırma başlattı; Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği de süreci yakından takip ediyor.
Düzenlenen saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.
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