Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 12.05.2019 13:49
  • Son Güncelleme: 12.05.2019 13:49

'nde şiddetli patlamalar

'ndeki (BAE) 7 emirlikten biri olan Fujairah (Füceyre) kentinde, art arda bazı şiddetli patlamalar meydana geldi.

BAE'de üst üste şiddetli patlamalar

'ndeki (BAE) 7 emirlikten biri olan Fujairah (Füceyre) kentinde art arda bazı şiddetli patlamalar meydana geldi. Patlamaların kentin limanında meydana geldiği aktarıldı.

Lübnan merkezli al-Mayadeen televizyonu, limanda yer alan petrol dolu 7 ila 10 tankerin alev aldığını ve büyük bir gürültüyle patladığını bildirdi.

BAE resmi haber ajansı WAM, Füceyre limanında patlama olduğuna dair haberi yalanladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriBirleşik Arap Emirlikleri'nde şiddetli patlamalar
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri