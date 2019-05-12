Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) 7 emirlikten biri olan Fujairah (Füceyre) kentinde art arda bazı şiddetli patlamalar meydana geldi. Patlamaların kentin limanında meydana geldiği aktarıldı.

Lübnan merkezli al-Mayadeen televizyonu, limanda yer alan petrol dolu 7 ila 10 tankerin alev aldığını ve büyük bir gürültüyle patladığını bildirdi.

BAE resmi haber ajansı WAM, Füceyre limanında patlama olduğuna dair haberi yalanladı.