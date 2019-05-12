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  • 12.05.2019 08:51
  • Son Güncelleme: 12.05.2019 08:51

Batı'dan çifte standart: ’da tekrarına ses çıkaran yok

Sandıklarda patlak veren onca usulsüzlük sebebiyle İstanbul inin yenilenmesine yönelik alınan karar sonrası açıklama yarışına giren Batılı ülkeler ’da seçim iptali hakkında ise çıt çıkarmadı.

Batılı ülkelerden büyük yüzsüzlük!
'nun () İstanbul Belediye Başkanlığı inin yenilenmesine dair aldığı karar sonrasında açıklama yarışına giren Batı'nın çifte standardı yine ortaya çıktı. Söz konusu Türkiye olunca 'demokrasi' endişesine kapılan Batı, 'da alınan seçim kararı hakkında ise çık çıkarmadı. Belçika'nın Limburg eyaletinde yer alan Bilzen şehrindeki seçimlerin yeniden yapılmasına dair karar çıkmasına rağmen henüz ne ABD'den ne de Avrupa Birliği ülkelerinden herhangi bir açıklama gelmedi.

İPTAL ÖRNEKLERİ DOLU
Bilzen'deki seçimlerde oy sayımında hata yapıldığı belirlendi. Yüksek Mahkeme seçimi iptal etti. Geçtiğimiz yıl yapılan yerel seçim 16 Haziran'da tekrarlanacak. Seçimlerin yenilenmesi ve oyların yeniden sayılması aslında birçok ülkede çok sık görülen bir durum. Belçika'nın dışında Avusturya, ABD, Almanya, Romanya ve İngiltere gibi ülkelerde de yakın zamanda seçimler yenilenmişti.

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