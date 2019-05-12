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  • 12.05.2019 20:04
  • Son Güncelleme: 12.05.2019 20:04

'a 70 helikopter hibe etti

Ekonomik krizden dolayı vatandaşlarının başkent Atina'yı savaş alanına çevirdiği , ile taarruz helikopterleri için masaya oturdu. ABD'yi arkasına alarak sularında tahrik edici tavırlarda bulunan Yunanistan'a 70 helikopter hibe edildi..

Yunanistan'a 70 helikopter hibe edildi

'nin deniz sınırlarını ihlal ederek tahrik unsurları içinde sahil güvenlik botlarıyla seferler yapan , Türkiye'ye düşmanlığının karşılığını almaya devam ediyor.

Yunanistan, üzerinde yapacağı gözetleme faaliyetlerinde kullanmak için 'den taarruz helikopterleri satın almak için masaya oturmuştu.

KULLANIM AMAÇLARI...

Yunanların kriz sırasıda nadir silah ithalatından biri olan ikinci el OH-58D Kiowa Warrior silahlı keşif helikopterlerleri Yunanistan'a ulaştı. ABD'nin helikopterler için para almayacağını sadece hibede bulunduklarını söyledi.

70 adet savaş helikopterinin 36'sının operasyonlarda, 24'ünün eğitim alanında, diğer 10 helikopterin ise yedek parça gereksinimini karşılamak amacıyla kullanılacağı açıklanmıştı.

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