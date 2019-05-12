Türkiye'nin deniz sınırlarını ihlal ederek tahrik unsurları içinde sahil güvenlik botlarıyla seferler yapan Yunanistan, Türkiye'ye düşmanlığının karşılığını almaya devam ediyor.

Yunanistan, Ege Denizi üzerinde yapacağı gözetleme faaliyetlerinde kullanmak için ABD'den taarruz helikopterleri satın almak için masaya oturmuştu.

KULLANIM AMAÇLARI...

Yunanların kriz sırasıda nadir silah ithalatından biri olan ikinci el OH-58D Kiowa Warrior silahlı keşif helikopterlerleri Yunanistan'a ulaştı. ABD'nin helikopterler için para almayacağını sadece hibede bulunduklarını söyledi.

70 adet savaş helikopterinin 36'sının operasyonlarda, 24'ünün eğitim alanında, diğer 10 helikopterin ise yedek parça gereksinimini karşılamak amacıyla kullanılacağı açıklanmıştı.