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  • 12.05.2019 06:42
  • Son Güncelleme: 12.05.2019 06:52

'da darbeci Guaido'dan tehlikeli talimat!

'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif (AN) Başkanı darbeci Juan Guaido, temsilcisine su ile "iş birliği" konusunda görüşmesi talimatı verdiğini belirtti.


Guaido, bir grup askerle 30 Nisan'da başarısızlıkla sonuçlanan kalkışma girişiminde rol aldığı için tutuklanan AN Birinci Başkan Yardımcısı Edgar Zambrano için başkent Caracas'ın Baruta semtinde düzenlenen protesto mitinginde taraftarlarıyla buluştu.

Alfredo Sadel Meydanı'nda önceki mitinglerine oranla oldukça düşük sayıda lıya hitap eden Guaido, Venezuela'ya yönelik askeri müdahale tartışmalarını yeniden alevlendirecek açıklamalarda bulundu.

Guaido, 'deki temsilcisi Carlos Vecchio'ya ABD Komutanı ile görüşmesi talimatı verdiğini aktardı.

"Büyükelçimiz Vecchio'dan, direk ilişki kurabilmek ve işbirliği için bir anlaşmaya varabilmek amacıyla Amiral Craig Faller ile derhal görüşmesini istedim." ifadelerini kullanan Guaido, "iş birliği ve direkt ilişki" ile neyi kastettiğini açıklamadı.

Guaido, ayrıca ülkesinde Kolombiyalı silahlı isyancı sol örgüt Ulusal Kurtuluş su (ELN) ile Kübalıların varlık gösterdiğini ve bu varlığın işgal anlamına geldiğini iddia etti.

FALLER DAVET BEKLİYORUM DEMİŞTİ
ABD Ordusu Güney Komutanlığı 9 Mayıs'ta Twitter hesabından Faller'in Venezuela ordusu içindeki Guaido destekçileri ile konuşmak için Guaido'nun davetini beklediğine yönelik açıklamalarını paylaşmıştı.

Guaido dün sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada ülkesini Kolombiyalı "terör örgütü" ELN'ye ev sahipliği yapmakla itham eden Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ile telefonda görüştüğünü duyurmuştu.

Duque ile bu konuyu ele aldıklarını belirten Guaido, Venezuela ordusu Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlerden (FANB) ülkesindeki ELN varlığı ile mücadele etmesini istemişti.

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