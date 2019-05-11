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  • 12.05.2019 07:14
  • Son Güncelleme: 12.05.2019 07:14

CEO'su "pedofili" iftirasından yargılanacak

'li mekiği ve roket üreticisi SpaceX kurucusu ve Üst Yöneticisi , Tayland'da bir mağarada mahsur kalan 12 çocuğun kurtarılmasına yardımcı olan İngiliz dalgıç 'a "pedofili" suçlamasından mahkemeye çıkacak.

Elon Musk pedofili iftirasından yargılanacak

'li mekiği ve roket üreticisi SpaceX kurucusu ve Üst Yöneticisi , Tayland'da bir mağarada mahsur kalan 12 çocuk ve antrenörlerinin kurtarılmasına yardım eden İngiliz dalgıç hakkında sosyal medyadan yaptığı "pedofili" suçlamasıyla yargılanacak.

'ta bir mahkeme, Musk'ın İngiliz dalgıcı Vernon Unsworth'a yönelik "pedofili" suçlaması nedeniyle yargı önüne çıkmasına hükmetti.

Mahkeme, duruşma gününü ise 22 Ekim olarak belirledi.

İngiliz dalgıcı '"pedofil" olmakla suçlayan Musk, daha sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımı silerek Vernon Unsworth'tan özür dilemişti.

Dalgıç Unsworth ise Losv Angeles'ta Musk'a dava açarak en az 75 bin dolar tazminat istemişti.

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