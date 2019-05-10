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  • 10.05.2019 08:08
  • Son Güncelleme: 10.05.2019 08:08

Trump'ın malları için "tarifeleri yükseltme kararı" yürürlüğe girdi

Başkanı `ın 200 milyar dolar tutarında malı için tarifeleri yükseltme kararı yürürlüğe girdi.

Dünya bunu konuşuyor! Saat 07:01'de...
Başkanı 'ın 200 milyar dolar tutarında mali için gümrük tarifesini yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseltme kararı yerel saat ile 00.01'de ve saati ile 07.01'de yürürlüğe girdi.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Ajansı, yerel saat ile 00.01 öncesi gümrüklenen Çin mallarına yüzde 25 tarife uygulanmayacağını duyurdu.

Ajans'ın verdiği bilgiye göre Trump'ın gümrük tarifesinin artırılması kararından etkilenen 5.700 kalem maldan Çin liman ve havaalanlarını 00.01'den önce terk edenlerin yüzde 10 gümrük tarifesine konu olacaklarını vurguladı.

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