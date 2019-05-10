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  • 10.05.2019 15:25
  • Son Güncelleme: 10.05.2019 15:33

Anastasiadis'ten için küstah sözler: Yaptırım uygulansın

Romanya'da düzenlenen gayri resmi toplantısında ülkelerinin başkanlarıyla görüşen Rum Yönetimi lideri , "’nin laftan anlıyor görünmediğine işaret ettim. AB’nin artık somut şekilde tepki göstermesi gerektiğini vurguladım” diyerek haddini aştı.

Rum liderden Türkiye için küstah sözler!

Avrupalı ortaklarından ne istediği, hangi karşılığı aldığı'na dair bir soruyu yanıtlayan Anastasiadis, "Bütün süreç içerisinde tarafından yapılanlar, özellikle de bana göre ' Cumhuriyeti'nin ikinci istilası demek olan son cereyan edenler hakkında detaylı bilgi verdim. Konuşmamda, 'nin yalnız aday ülkeye değil, üçüncü ülkelere de ('ya, Kırım nedeniyle uygulanan yaptırımlar) uluslararası hukuku ihlal ettikleri için somut yaptırımlar uyguladığı örnekleri ortaya koydum. Türkiye'nin aday ülke olarak üye bir ülkeye karşı yükümlülüklerini yerine getirmeyi ihmal etmesinin, yalnız üye ülkelere değil; Avrupa'nın kendisine karşı da yükümlülüklerini yerine getirme konusundaki saygısızlığını gösterdiğini vurguladım" dedi

HRİSTODULİDİS: TÜRKİYE İLE, AB'NİN YARDIMI OLMADAN BAŞA ÇIKAMAYIZ
Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis de, 'deki doğalgaz krizi ile ilgili konuştu ve "Türkiye ile yaşadığımız krizle Avrupa Birliği'nin (AB), AB içerisindeki ortaklarımızın yardımı olmadan başa çıkabileceğimizi düşünemiyorum" dedi.

nda yer alan haberlere göre Rumların AB'ye üyeliği 'tarihi kavşak' diye niteleyen Hristodulidis, "AB'nin yardımı olmasaydı Kıbrıs (Rum kesimi) önceki yıllardaki birçok meydan okumayla başa çıkabilir miydi? Mesela AB olmadan 2013'teki ekonomik krizle başa çıkabileceğimizi düşünemiyorum. Bugün münhasır ekonomik bölgemiz içerisinde Türkiye ile yaşadığımız krizle AB'nin, AB içerisindeki ortaklarımızın yardımı olmadan başa çıkabileceğimizi düşünemiyorum" diye konuştu.

RUM BASINI: "ELİ BOŞ DÖNDÜ"
Politis gazetesi de, Avrupa'da Türkiye'ye karşı destek arayan 'in elinin boş döndüğünü yazdı. Romanya'da yapılan toplantısına atıf yapan gazete, "Başkan çay ve sempati almayı başardı" manşetini attı.

Haberde; Anastasiadis'in, Avrupa Konseyi Başkanı 'tan Türkiye'nin sondaja başlamasını engelleyecek bir baskı mesajı beklediğine dikkat çekildi. Anastasiadis'in aldığı desteğin şifahi olduğuna işaret eden gazete, "Rum liderin, Türkiye'ye, AB'nin daha önce Rusya'ya uyguladığına benzer yaptırımlar uygulamasını sağlamak ümidiyle toplantıya katıldığını" vurguladı.

Rum yönetiminin, AB ülkelerine Kırım örneğini verdiği ve "AB'nin Rusya'ya yönelik aldığı önlemlerin aynısını Türkiye'ye karşıda almalısınız" önerisi getirdiği kaydedildi. Rum liderliğinin, istediği desteği ise alamadığı ifade edildi.

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