Hollanda'nın Utrecht kentindeki "Cami Meydanı" olarak adlandırılan meydanda düzenlenen sokak iftarında Müslüman aileler ve Hollandalı semt sakinleri bir araya geldi.
Hollanda'nın Utrecht kentindeki "Cami Meydanı" olarak adlandırılan meydanda düzenlenen sokak iftarında Müslüman aileler ve Hollandalı semt sakinleri bir araya geldi.
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