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  • 11.05.2019 00:29
  • Son Güncelleme: 11.05.2019 00:29

Hollanda'da "Cami Meydanı"nda sokak iftarı

Hollanda Diyanet Vakfı'na (HDV) bağlı Ulu Cami tarafından "Cami Meydanı"nda sokak iftarı düzenlendi.

Gönülleri fetheden sokak iftarı

Hollanda'nın Utrecht kentindeki "Cami Meydanı" olarak adlandırılan meydanda düzenlenen sokak iftarında Müslüman aileler ve Hollandalı semt sakinleri bir araya geldi.

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