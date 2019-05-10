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  • 10.05.2019 11:37
  • Son Güncelleme: 10.05.2019 11:37

'dan ilginç karar! İnsanları a kaldıracak

’daki , Cava adasındaki Müslümanları boyunca a uyandırmak için imsak vaktinden önce alçaktan uçarak davulcu görevi görecek.

Müslüman ülkeden ilginç karar! Sahura...

, boyunca insanları a uyandırmak için alçak uçuş gerçekleştireceğini açıkladı.

Hava Kuvvetleri sözcüsü Sous Yauris yaptığı açıklamada, "İmsaktan önce insanları sahura uyandırmak zor bir görevdir. Bu pilotlarımızın gece uçuş becerilerini korumasına yardımcı oluyor. Sabah 10'dan sonra oruçlu olan pilotlarımıza uçuş izni verilmiyor" ifadelerini kullandı.

"SAHURA KALDIRMA GELENEĞİNİ SÜRDÜRECEĞİZ"
Endonezya Hava Kuvvetleri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada da, uçuşların Cava adasında bulunan Surabaya, Surakarta, Klaten, Sragen ve Yogyakarta başta olmak üzere adanın çeşitli kentlerinde uygulanacağını bildirdi ve şu ifadeleri ekledi: "Savaş uçaklarını kullanarak insanları sahura kaldırma geleneğini sürdüreceğiz."

Ancak halkın tamamı bu uygulamaya pek sıcak bakmıyor. Bazı Cava adası sakinleri uçağın sesine itiraz ederek, "Nüfusun tamamının Müslüman olmadığı ve oruç tutmadığı göz önüne alınırsa, bunun gerekli bir uygulama olduğunu düşünmüyoruz. Bu saatler diğer dine mensup olan kişiler için dinlenme saatleridir" dedi.

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