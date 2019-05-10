Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 10.05.2019 22:21
  • Son Güncelleme: 10.05.2019 22:21

'de bomba alarmı

'nın başkenti 'de, alınan bomba ihbarı üzerine 3 alışveriş merkezi boşaltıldı.

Brüksel'de bomba alarmı

'nın başkenti 'de, alınan bomba ihbarı üzerine 3 alışveriş merkezi boşaltıldı.

Brüksel bölge emniyeti yetkilisi Olivier Slosse, basına yaptığı açıklamada, isimsiz bir elektronik postayla alışveriş merkezlerine bomba ihbarı yapıldığını, tedbir amacıyla Woluwe, Docks ve Anderlecht alışveriş merkezlerinin boşaltıldığını duyurdu.

Alışveriş merkezleri etrafında güvenlik çemberi oluşturan polis, patlayıcı tespit edebilen köpeklerle 3 binada arama yapıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriBrüksel'de bomba alarmı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri