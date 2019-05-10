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  • 10.05.2019 23:18
  • Son Güncelleme: 10.05.2019 23:19

'da 'dan tanıştığı üç kadına eden kişinin cezası belli oldu

Melbourne'da mobil tanışma uygulaması üzerinden tanıştığı 3 kadına eden ve bir kadına da taciz de bulunan adam viral olmuştu. Kadınların şikayeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan ve hakim karşısına çıkan 'a verilecek hapis cezası belli oldu.

Skandal! Uygulamadan tanıştığı 3 kadına tecavüz etti

Mobil tanışma uygulaması üzerinden tanışdığı 3 kadına eden sapık uzunca bir süre gündem konusu olmuştu. Öyle ki sosyal medyada uzunca bir süre viral olan sapık, Tinder tecavüzcüsü olarak anılıyordu. 'ın tanıştığı kadınlara ilk önce romantik ve kibar davranarak duygusal yakınlık sağladığı, ilişkiye başladıktan birkaç ay sonra ise tecavüz ve taciz ettiği belirtildi. Kadınların şikayeti karşısında hakkında soruşturma başlatılan ve yakalanarak hakim karşısına çıkarılan Hartlan'a verilecek ceza belli oldu.

UYGULAMADAN TANIŞTIĞI 3 KADINA TECAVÜZ ETTİ! O SAPIĞIN CEZASI BELLİ OLDU
Hartland'ın üç kadına kendi evlerinde tecavüz ettiği, dördüncü kadına ise bir otelde cinsel saldırıda bulunduğu öğrenildi.

Saldırıya uğrayan kadının geçen Şubat'ta ettiği belirtildi. Mahkeme kadının yakınlarına maddi tazminat ödendi.

'TACİZİ ANLATMAK İYİLEŞMENİN BİR PARÇASI'
Davanın hakimi , bu tip olayları anlatmanın önemini vurgulayarak kadınların 'Korkusuz, güçlü ve cesur olduklarını' vurguladı.

Saldırıya uğrayan kadının geçen Şubat'ta intihar ettiği belirtildi. Mahkeme kadının yakınlarına maddi tazminat ödendi.

'TACİZİ ANLATMAK İYİLEŞMENİN BİR PARÇASI'
Davanın hakimi Paul Higham, bu tip olayları anlatmanın önemini vurgulayarak kadınların 'Korkusuz, güçlü ve cesur olduklarını' vurguladı.

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