Mobil tanışma uygulaması Tinder üzerinden tanışdığı 3 kadına tecavüz eden sapık sosyal medyada uzunca bir süre gündem konusu olmuştu. Öyle ki sosyal medyada uzunca bir süre viral olan sapık, Tinder tecavüzcüsü olarak anılıyordu. Hartlan'ın tanıştığı kadınlara ilk önce romantik ve kibar davranarak duygusal yakınlık sağladığı, ilişkiye başladıktan birkaç ay sonra ise tecavüz ve taciz ettiği belirtildi. Kadınların şikayeti karşısında hakkında soruşturma başlatılan ve yakalanarak hakim karşısına çıkarılan Hartlan'a verilecek ceza belli oldu.

UYGULAMADAN TANIŞTIĞI 3 KADINA TECAVÜZ ETTİ! O SAPIĞIN CEZASI BELLİ OLDU

Hartland'ın üç kadına kendi evlerinde tecavüz ettiği, dördüncü kadına ise bir otelde cinsel saldırıda bulunduğu öğrenildi.

Saldırıya uğrayan kadının geçen Şubat'ta intihar ettiği belirtildi. Mahkeme kadının yakınlarına maddi tazminat ödendi.

'TACİZİ ANLATMAK İYİLEŞMENİN BİR PARÇASI'

Davanın hakimi Paul Higham, bu tip olayları anlatmanın önemini vurgulayarak kadınların 'Korkusuz, güçlü ve cesur olduklarını' vurguladı.

Saldırıya uğrayan kadının geçen Şubat'ta intihar ettiği belirtildi. Mahkeme kadının yakınlarına maddi tazminat ödendi.

'TACİZİ ANLATMAK İYİLEŞMENİN BİR PARÇASI'

Davanın hakimi Paul Higham, bu tip olayları anlatmanın önemini vurgulayarak kadınların 'Korkusuz, güçlü ve cesur olduklarını' vurguladı.