ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus'tan haddini aşan sözler İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararı, Türkiye düşmanlarına dert oldu. Avrupa’dan sonra ABD’li Morgan da Türkiye’ye üstü kapalı tehditte bulundu.

Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararına Avrupa'dan ve ABD'den yapılan hadlerini aşan uyarılar, büyük tepkiyle karşılandı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus ve ABD Kongre üyeleri, İstanbul'da yerel seçimlerin yenilenmesi kararını eleştirdi. Ortagus yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin diğer dostları gibi biz de İstanbul seçimlerinin yenilenmesiyle ilgili bu olağandışı durumu not ediyoruz. Türk yetkililere bu seçim sürecini yasalara uygun ve AGİT taahhütleri, NATO müttefiki statüsü ve Avrupa Birliği'ne üye olma isteğine uyumlu şekilde sürdürme çağrısı yapıyoruz" ifadesini kullandı. Adeta tehdit kokan bu açıklamaya, Türk Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, anında cevap verdi: "YSK'nın kararına herkesin saygı göstermesi gerekir. Benzer gelişmelerin ABD ve başka ülkelerde de yaşandığının, bunların demokrasinin kuralları çerçevesinde çözümlendiğinin hatırda tutulması gerekir. Yüksek katılım oranı, halkımızın demokrasiye olan bağlılığını ve seçim sistemine olan güvenini en iyi şekilde ortaya koymaktadır" ifadesine yer verdi.