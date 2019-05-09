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  • 10.05.2019 00:18
  • Son Güncelleme: 10.05.2019 00:18

'da 516 caminin ismi değiştirildi

Aralarında 2013'teki askeri darbenin ardından yapılan protestolarda kanlı müdahaleye şahit olan 'nin de olduğu 516 caminin isminin değiştirilmesine karar verildi. Rabiatul Adeviyye Camisi'nin ismi "Rahmet Camisi" olarak değiştirildi.

Mısır'da tartışmalı karar! Listede 516 cami var

Mısır'da aralarında 2013'teki askeri darbenin ardından demokrasi yanlısı protestoculara ev sahipliği yapan ve eylemcilere yönelik kanlı müdahaleye şahit olan Rabiatul Adeviyye Camisi'nin de bulunduğu 516 caminin ismi değiştirildi.

Mısır hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Vakıflar Bakanı Muhtar Cuma'nın ilk aşama olarak ülke genelinde yaklaşık 100 derneğe bağlı 516 caminin isminin değiştirilmesi kararını imzaladığı belirtildi.

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