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  • 09.05.2019 10:51
  • Son Güncelleme: 09.05.2019 10:51

'de hükümet Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifasını sundu

haberine göre Başbakanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Akıncı'ya sundu.

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