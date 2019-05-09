Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 10.05.2019 01:16
  • Son Güncelleme: 10.05.2019 01:16

polisi Kudüs’te 6 yi yaraladı

polisinin dün akşam saatlerinde işgal altındaki ’te bulunan 'nin ’nda toplanan gençlere müdahalesinde 6 Filistinli yaralandı.

İsrail yine saldırdı! Yaralılar var

polisi, 'teki 'nde bulunan 'da kılınan teravih namazı sonrası 'nın karşısında yer alan merdivenlerde oturmak isteyen gençlere ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Mescid-i Aksa'dan dönen ve aralarında kadın ile çocukların da bulunduğu bölgede, İsrail polisinin ses bombası ve plastik mermi kullanması paniğe yol açtı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İşgal devletinin güçleriyle Şam Kapısı'nda çıkan arbedede 6 Filistinli yaralandı." denildi.

Açıklamada, yaralılardan ikisinin olay yerinde tedavi edildiği, dördünün ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Önceki gün akşam da aynı bölgede Filistinli gençlere müdahalede bulunan İsrail polisi, Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Uluslararası hukuka göre, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Doğu Kudüs 1967'den beri İsrail işgali altında bulunuyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya Haberleriİsrail polisi Kudüs’te 6 Filistinliyi yaraladı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri