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  • 10.05.2019 01:57
  • Son Güncelleme: 10.05.2019 01:58

'deki balıkçıların avlanma yasağını kaldırdı

yönetimi Filistinli balıkçıların sahili açıklarında avlanma yasağını kaldırma kararı aldı. İsrail ordusu, hafta sonu Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılar nedeniyle Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun (Erez) sınır kapılarını kapatmış, balıkçıların da Gazze sahilinde avlanmasını yasaklamıştı.

İsrail Gazze'deki balıkçıların avlanma yasağını kaldırdı

'deki Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayyaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yönetiminin, geçen cumartesi günü balıkçılara getirdiği yasağı kaldırdığını ve Gazze'nin kuzeyinde 6, güneyde ise 12 mil mesafede avlanılabileceğini belirtti.

İsrail ordusu, hafta sonu Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılar nedeniyle Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun (Erez) sınır kapılarını kapatmış, balıkçıların da Gazze sahilinde avlanmasını yasaklamıştı.

Gazze'ye yönelik son saldırılarda, ikisi hamile 3 kadın ile 2 bebeğin de aralarında bulunduğu 25 Filistinli şehit olmuş, 150 Filistinli yaralanmıştı.

Filistinli direniş gruplarının Gazze'den İsrail tarafına attığı roketler nedeniyle de 1'i Filistin asıllı 4 İsrailli ölmüştü.

ile Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda, geçen pazartesi günü erken saatlerde Filistinli direniş grupları ile İsrail arasında ateşkes sağlanmıştı.

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