Sandıkta onca usulsüzlüğün patlak verdiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesi ve yenilenmesi kararı dünyada büyük rahatsızlığa neden oldu. Yüksek Seçim Kurulu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etmesine ilişkin ABD'den skandal bir açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Özgür ve adil seçimler ile meşru seçim sonuçlarının kabul edilmesi her demokrasi için esastır. Yüksek seçim Kurulu, 31 Mart'ta İstanbul'da gerçekleşen seçimlerin sonuçlarını onayladıktan sonra yeniden seçim kararı verdi. Biz de, Türkiye'nin diğer dostları gibi, bu sıra dışı kararı not ettik. Türkiye'nin uzun ve gururlu bir demokrasi geçmişi var. Türk yetkilileri bu seçim sürecini yasalara, AGİT taahhütlerine, NATO müttefiki statüsüne ve AB'ye üye olma isteğine uyumlu bir şekilde yürütmeye çağırıyoruz."

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "YSK'nın iptal kararından çok rahatsızız, not ediyoruz" ifadesine de yer verildi.

İşte o açıklama...

KATİ PİRİ DE SKANDAL BİR AÇIKLAMA YAPMIŞTI

31 Mart yerel seçimleri kapsamında İstanbul'da yalnızca Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesi ve yenilenmesi yönünde Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nın kararına Avrupa'dan tepki gelmişti.

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye moderatörü olmasının yanı sıra sıkı bir Türk düşmanı olan Kati Piri "Bu, Türkiye'de seçimler yoluyla iktidarın demokratik değişiminin güvenilirliğinin sonu demek" ifadelerini kullanmıştı.