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  • 08.05.2019 21:55
  • Son Güncelleme: 08.05.2019 21:55

Trump yönetimi, 'la ilgili istihbaratı abartmış

Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın başını çektiği "şahin" bir grubun, "'ın bölgedeki bazı Amerikan birliklerine saldırı hazırlığında olduğu" şeklindeki istihbaratı abartarak bölgeye uçak gemisi taarruz grubu gönderilmesini sağladığı iddia edildi.

ABD basınından Trump'a ağır suçlama

Donald Trump yönetimindeki "şahin" bir grubun, "İran'ın bölgedeki bazı Amerikan birliklerine saldırı hazırlığında olduğu" şeklindeki istihbaratı abartarak bölgeye uçak gemisi taarruz grubu gönderilmesini sağladığı ileri sürüldü.

Amerikan Daily Beast haber sitesinde yer alan ve adı açıklanmayan bazı üst düzey ABD'li yetkililere dayandırılan iddia, Amerikan kamuoyunda yankı buldu.

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