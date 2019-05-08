Dubai Veliaht Prensi Şeyh El-Maktum'un at tutkusunu bilmeyen yok. Bu konuda milyonlarca dolarlık yatırım yapan Maktum, atların performansını arttırmasıyla tanınan Türk antrenör Umut Ödemişlioğlu'nun peşine düştü. Avustralya'da onlarca büyük başarıya imza atan Ödemişlioğlu'na, atlarıyla ilgilenmesi için ciddi bir teklif sunan Maktum, yardımcılarından bu teklifin sözleşmeye dökülmesini istedi. Ödemişlioğlu, at eğitmeni Tim Martin'e asistanlık yaptıktan sonra Rosehill'de, Avustralya'nın iyi antrenörlerinden Willer'ın ekibine katıldı. Ödemişlioğlu'nun teklife vereceği cevap merak konusu.
Umut Ödemişlioğlu, özel tarzı ile atların daha güçlü koşmasını sağlıyor.
Umut Ödemişlioğlu, özel tarzı ile atların daha güçlü koşmasını sağlıyor.
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