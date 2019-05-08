Yerel medya olayın Rusya sınırlarında Altay Cumhuriyeti'nin güney kesiminde meydana geldiğini; bölgeye Novosibirsk şehrinden gelen 9 turistin, Altay Dağları'ndaki gezileri sırasında çığfelaketinin yaşandığını duyurdu.

Turistlerin yapacakları ziyaret ve rotalarının daha önce yetkililere bildirilmiş olduğu; bölgede yapılan çalışma sonrası 7 turistin cesetlerinin bulunduğu belirtildi.