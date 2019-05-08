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  • 08.05.2019 10:01
  • Son Güncelleme: 08.05.2019 10:01

’da çığ düştü: 7 hayatını kaybetti

Acil Durumlar Bakanlığı, 'na çığ düşmesi sonucu 7 in hayatını kaybettiğini; 2 turistin de sağ kurtarıldığını duyurdu.

Rusya’da çığ düştü: Çok sayıda ölü var...

Yerel medya olayın sınırlarında Altay Cumhuriyeti'nin güney kesiminde meydana geldiğini; bölgeye Novosibirsk şehrinden gelen 9 in, 'ndaki gezileri sırasında çığfelaketinin yaşandığını duyurdu.

Turistlerin yapacakları ziyaret ve rotalarının daha önce yetkililere bildirilmiş olduğu; bölgede yapılan çalışma sonrası 7 turistin cesetlerinin bulunduğu belirtildi.

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